Хор "Московского долголетия" выступил в Музее Победы в День народного единства

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Большой сводный хор проекта "Московское долголетие" выступил на парадной лестнице Зала полководцев Музея Победы в День народного единства. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Художественный руководитель и главный дирижер сводного хора Ольга Голубева отметила, что этот концерт стал важным событием для участников. Она добавила, что Музей Победы хранит память о подвиге людей с общей судьбой, поэтому песни о России там звучали по-особенному.

По словам Голубевой, участниками хора являются москвичи самых разных профессий и из разных районов города. Многие из них никогда раньше не выступали, а теперь все вместе готовятся к концертам. Это, отметила она, и есть настоящее единство.

Под аккомпанемент кавер-группы FM Band горожане старшего возраста исполнили известные песни о стране. Вместе с 300 участниками "Московского долголетия" выступил также Московский казачий хор и детский балет студии Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации.

В частности, хор исполнил песни "За тебя, Родина-мать", "Вперед, Россия!", "Московская кадриль", "Русский мир", "Любо, братцы, любо", "Мы вместе". Участником стал и народный артист России Олег Газманов.

Участница "Московского долголетия" Наталья Гарковец пришла в хор четыре года назад, когда он только появился. По ее словам, большие выступления особенно торжественны. Участники коллектива хотят поделиться с подрастающим поколением не только музыкой, но и смыслами, которые заложены в композициях.

Увидели выступление хора около 2,5 тысячи жителей и гостей города. Они вместе с артистами пели знакомые всем песни.

В преддверии Дня народного единства в девяти центрах московского долголетия также состоялись концерты классической музыки в рамках ежегодной акции "Ночь искусств". В центре "Мещанский" с лекцией о музыке выступил научный журналист и медицинский обозреватель Алексей Водовозов. Участники узнали, как звуки влияют на человеческий мозг, какие они приносят образы и ощущения.

Ранее участники "Московского долголетия" начали осваивать русские традиции чаепития на курсе "Школа русской чайной традиции". Они узнают об истории чайных домов и рассматривают разные предметы чайной утвари. Теорию дополняют дегустациями и практическими экспериментами.