Финальный этап начался в "Мастерской дизайнеров" проекта "Московское долголетие"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Участники "Мастерской дизайнеров" проекта "Московское долголетие" перешли к финальным примеркам и стилизации образов перед главным показом пятого сезона, передает портал мэра и правительства столицы.

На завершающем этапе команды вместе с наставниками-дизайнерами подгоняют вещи под реальные пропорции фигур. Участники примеряют как изделия, собранные по основным швам, так и готовые вещи, чтобы оценить их в движении. При этом корректируют крой, упрощают перегруженные деталями элементы и пробуют новые сочетания. Отдельное внимание уделяют целостному образу: подбирают головные уборы, украшения, сумки и обувь.

Наставник проекта Денис Еремкин рассказал, что из примерно 130 эскизов в финальную коллекцию вошли 10, объединенных общей темой. Сейчас почти полностью определены ткани, фурнитура и материалы, выбраны модели для подиума. Участники прорабатывают лекала и корректируют пропорции, а финальные примерки помогают выбрать аксессуары.

Ключевой темой сезона стала концепция "Праздник России. День народного единства". За основу коллекции взяли костюмы разных регионов, которые участники и наставники изучили. Наставница Ксения Новикова рассказала, что в итоге получилась коллекция из 10 образов. Каждый из них современным языком рассказывает об определенной народности через крой, форму и орнамент.

Авторы отказались от типичных цветовых сочетаний, выбрав актуальные цвета и фактуры. Все модели практичны и удобны в повседневной носке, каждое изделие можно представить в современной городской среде, но при этом одежда имеет свою историю и смысл. По словам Новиковой, у моды нет возрастных границ и коллекция актуальна для людей разных поколений.

"Сейчас идет работа над аксессуарами: бусы, головные уборы, игрушки по мотивам петроглифов – все это участники создают своими руками", – объяснила наставница.

Параллельно идет работа над посадкой под фигуры моделей. По словам наставницы Юлии Далакян, на первых примерках коррекция учитывает осанку, особенности фигуры и возраст. Авторы участвуют в процессе, оценивают посадку и вносят правки. Например, в платье из шелка и сетки направление драпировки на бедрах сделали более резким и диагональным – так силуэт выглядит стройнее и эффектнее. Бижутерию, обувь и элементы декора окончательно выберут после второй примерки.

Еще одна команда работает над темой "Москва. Есенин". По словам дизайнера-наставника Игоря Гуляева, каждый в команде горит идеями и привносит что-то свое: кто-то хорошо шьет, кто-то создает аксессуары. Он добавил, что общая история складывается благодаря слаженной работе и проект "Москва. Есенин" оживает в руках коллектива.

Перед финальным показом пятого сезона "Мастерской дизайнеров" остался завершающий шаг – тщательная работа над деталями и подгонкой. На показе 50 участников проекта представят свои коллекции экспертам моды и широкой публике.

Присоединиться к проекту "Московское долголетие" могут москвичи старше 55 лет – онлайн на портале mos.ru, на сайте after55.moscow, лично в более чем 140 центрах московского долголетия и офисах "Мои документы".

Ранее стало известно, что в Москве начался осенний фестиваль колледжей "Город профессий". До 1 ноября включительно школьники смогут познакомиться более чем со 150 востребованными профессиями и специальностями – от машиностроения и медицины до информационных технологий и индустрии красоты, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

