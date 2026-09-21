Для участников "Московского долголетия" подготовили занятия в ведущих вузах

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Образовательные программы для участников проекта "Московское долголетие" в новом учебном году будут включать лекции, семинары и профессиональную переподготовку. Об этом сообщил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак, передал портал мэра и правительства Москвы.

В рамках "Московского долголетия" сейчас работает более 80 учебных групп. Занятия проходят при 13 университетах, среди которых МГУ имени М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики, Сеченовский университет, Московский городской педагогический университет, Финансовый университет при правительстве Российской Федерации, Московский политех и Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова.

Отдельное место в образовательной программе занимает "Серебряный университет", где участники проекта могут получить профессиональную переподготовку. Ее проводят два вуза-партнера – Московский городской педагогический университет и университет "Синергия".

В "Синергии" слушателям старшего возраста доступны четыре программы – "Младшая медицинская сестра", "Графический дизайн", "Интернет-маркетинг" и "Создание сайтов и веб-дизайн". После завершения обучения выпускники получают дипломы государственного образца.

Всего на базе университета для москвичей старшего возраста организовано более 25 программ. По окончании занятий участникам выдают сертификаты вуза. Обучение проходит в пяти корпусах "Синергии", расположенных в Южном, Северо-Западном, Северном и Восточном административных округах. Это позволяет сделать университетские курсы доступнее для большего числа участников.

Среди наиболее востребованных программ – "Блогер: основы профессии", "Сила мысли: развитие когнитивных способностей", "Основы прикладной академической живописи" и "Мультимедиатехнологии и цифровое искусство". Учебные курсы рассчитаны на срок от трех до пяти месяцев.

В МГПУ действуют шесть программ переподготовки. Участники могут выбрать "Педагога дополнительного образования", "Домашнее обучение и воспитание (гувернерство)", "Основы тьюторской деятельности", "Секретаря-администратора", "Экскурсоведение" или направление "Специалист по здоровому питанию".

Обучение по большинству программ длится полгода, после чего слушатели получают сертификаты. Для курса "Секретарь-администратор" установлен другой срок – четыре месяца. По его завершении выдают свидетельство о присвоении квалификации рабочего или служащего. Выпускники смогут трудоустроиться по выбранному направлению и продолжить профессиональное развитие в новой сфере.

Образовательный блок проекта включает не только профессиональную подготовку. Участникам доступны иностранные языки, психологические тренинги и курсы финансовой грамотности, а также интеллектуальные клубы. Кроме того, в программу входят занятия, посвященные здоровью и спорту, технологиям и мультимедиа.

В нескольких вузах представлены творческие направления. В Российском университете традиционных художественных промыслов москвичи старшего возраста могут научиться работать с керамикой, освоить вышивку гладью и крестом и заняться росписью по шелку.

В РГХПУ имени С. Г. Строганова участникам предлагают занятия по акварели, прикладной живописи и короткому рисунку с натуры.

В МГУ работает клуб любителей истории, созданный историческим факультетом. Его программа охватывает реформы и революции в мировой истории – от эпохи неолита до XX столетия.

Философский факультет МГУ подготовил для участников проекта два цикла. На лекциях "История религий России" слушатели знакомятся с религиозным ландшафтом современной России, включая христианские конфессии, буддизм, иудаизм и ислам. Курс "Человек в мире смыслов" посвящен более широкому кругу вопросов – от фундаментальных проблем бытия до философских размышлений о кулинарном искусстве. Каждый цикл рассчитан на 15 лекций по два академических часа.

По словам Стружака, образовательное направление остается одним из наиболее востребованных в "Московском долголетии". Министр отметил, что непрерывное образование стало неотъемлемой частью современной жизни и важной составляющей активного долголетия.

Стружак подчеркнул, что проект сотрудничает с 13 ведущими вузами страны, благодаря чему участники могут вновь посещать университетские аудитории, слушать лекции и участвовать в практикумах. В рамках "Серебряного университета" они также получают возможность освоить новую профессию – например, экскурсовода, графического дизайнера или интернет-маркетолога.

После обучения многие участники, по словам министра, находят новое дело, продолжают карьерный путь или передают полученные знания другим. Он добавил, что спрос на образовательные курсы стабильно остается высоким, поэтому до конца года совместно со столичными вузами планируется открыть еще несколько групп.

Кроме того, в партнерстве с московскими университетами до конца года намерены создать еще несколько десятков интеллектуальных клубов и общеразвивающих курсов. Записаться на занятия и программы профессиональной переподготовки можно на портале mos.ru.

Ранее в "Мастерской дизайнеров" проекта "Московское долголетие" завершился отбор участников. В спецпроекте сформировали пять команд по 10 человек, которые вместе с наставниками создадут пять авторских коллекций одежды.

До 30 сентября финалисты проходят теоретическую подготовку по пяти модулям – от изучения визуального кода моды и разработки концепции до поиска формы, проработки деталей и финализации образа. После этого участники освоят основы швейного дела и приступят к созданию нарядов под руководством дизайнеров. Итоговые коллекции представят на показе в Центральном доме литераторов.

