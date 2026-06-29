Новые экскурсии подготовили для участников проекта "Московское долголетие"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Для участников проекта "Московское долголетие" расширили перечень летних активностей. В программу "Путешествуй по жизни" вошли пешие, автобусные и речные маршруты по столице и Подмосковью. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В числе новых предложений – экскурсии к 90-летию режиссера Станислава Говорухина. Участники пройдут по местам съемок фильма "Место встречи изменить нельзя" и локациям, связанным с жизнью Владимира Высоцкого. Маршрут охватывает Таганку и Большой Каретный переулок.

Пешие лектории остаются самым массовым направлением: в столице действуют более 700 групп. С января проведено свыше 14 тысяч прогулок по центру, паркам и скверам.

Речные прогулки сезона проходят на теплоходах "Рэдиссон Ройал" и судах "Цветочной флотилии" с открытой палубой. За июнь организовано более 120 рейсов. Самым востребованным автобусным направлением стала поездка в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде.

С июля экскурсии станут доступны и по воскресеньям. Участникам предложат посетить музей-заповедник "Коломенское", усадьбу Белая Дача, Музей гаража особого назначения ФСО и усадьбу Середниково. Программа будет дополняться.

Также состоялась спецпоездка для клуба мастеров на предприятие "Софрино". Гости осмотрели вышивальный цех, музей и посетили храм Преподобного Серафима Саровского.

Присоединиться к проекту могут москвичи старше 55 лет. Запись доступна на mos.ru и сайте after55.moscow, а также в центрах "Московского долголетия" и офисах "Мои документы".

Кроме того, пенсионеры смогут бесплатно посетить водные тренировки в рамках "Московского долголетия". При этом одними из самых популярных направлений программы уже третий год остаются сапсерфинг, каякинг, рафтинг и гребно-парусный спорт.