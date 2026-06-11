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11 июня, 10:57

Общество

Участников "Московского долголетия" пригласили на утренние тренировки

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Горожане старшего возраста могут принять участие в утренних тренировках под открытым небом в рамках летнего сезона проекта "Московское долголетие". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимира Филиппова, "Зарядки долголетия" очень популярны среди участников программы. Благодаря им они поддерживают себя в форме и остаются активными. Это особенно важно для улучшения качества жизни.

Первая такая зарядка в текущем сезоне прошла у Большого театра. Ее провел заслуженный мастер спорта России, многократный призер чемпионатов России, Европы и мира по фигурному катанию Александр Энберт.

Также участники посетили мероприятие на Сокольнической площади. Они тренировались под музыку прямо на пешеходной аллее. Кроме того, тренировки прошли у фонтана "Похищение Европы".

В июне зарядки пройдут в парке "Хуамин", а в июле – на смотровой площадке Воробьевых гор и Северном речном вокзале. А в августе запланированы тренировки в парке искусств "Музеон" и у главного входа на ВДНХ. Расписание доступно на сайте "Московского долголетия".

Проект не только помогает горожанам старшего поколения оставаться активными, но и находить новых друзей, а также посещать самые интересные места столицы. Все это является отличным способом поддерживать ментальное и физическое здоровье.

Программа тренировок каждый раз меняется. Упражнения помогают почувствовать легкость, развить координацию и убрать скованность.

Одна из участниц проекта Тамара Карпова, например, посещает тренировки 4 года подряд. В прошлом году она с подругой побывала почти на всех площадках. Она отметила, что ей нравится атмосфера бодрости и единения. Женщина участвует в "Московском долголетии" уже 8 лет и каждый раз открывает для себя новые хобби.

Кроме того, для горожан старшего поколения проводятся экскурсии в кинопарке "Москино". Они могут увидеть не только декорации, но и места съемок популярных российских фильмов и сериалов. Участники проходят по ним пешком и проезжают на автобусе.

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