В проекте "Московское долголетие" начались занятия по лесотерапии

В рамках проекта "Московское долголетие" появилось новое направление – лесотерапия. На нескольких зеленых территориях столицы уже прошли первые оздоровительные прогулки. Участники учились вслушиваться в природу, замечать сезонные изменения и восстанавливать внутренний баланс, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Маршрутами, разработанными совместно с экскурсоводами-экопросветителями департамента природопользования и охраны окружающей среды, можно воспользоваться в девяти экоцентрах. Во время прогулок участникам рассказывают о природе мегаполиса, ее биоразнообразии, особенностях природных экосистем и сезонных изменениях.

Лесотерапия предполагает полное погружение в природную среду с использованием всех органов чувств. Прогуливающиеся слушают шелест листвы, вдыхают ароматы трав, различают пение птиц и наблюдают за природными ритмами. Этот формат помогает достичь эмоционального баланса и гармонии. Причем пользу лесотерапии подтверждают и научные исследования: деревья выделяют фитонциды – летучие вещества, укрепляющие иммунитет.

Для каждого экоцентра создана уникальная программа, которая позволяет не только погрузиться в природу, но и насладиться моментом, обретя душевное равновесие.

Например, в экоцентре "Терлецкий" посетителей ждет прогулка по старовозрастной дубраве. Путь пролегает вдоль живописных водоемов. Ближайший центр московского долголетия здесь – "Перово", который расположен на 2-й Владимирской улице.

Экоцентр "Царская пасека" в парке "Измайлово" предлагает возможность понаблюдать за птицами и увидеть, как природа трансформируется в зависимости от сезона. Ближайший центр московского долголетия – "Измайлово" – находится на 9-й Парковой улице.

В свою очередь, во время путешествия по экоцентру "Экошкола "Кусково" можно познакомиться с лесными сообществами, насладиться разнообразием природы и, возможно, увидеть белок, дятлов и ястребов-перепелятников. Там ближайший центр – "Новогиреево" – расположен на Перовской улице.

В то же время в "Доме лани" в Зеленограде организуются экскурсии по Крюковскому лесопарку. Программа включает посещение вольерного комплекса, где живут европейские лани. Центр московского долголетия "Савелки" можно найти по адресу Зеленоград, корпус 320.

Экоцентр "Лосиный остров" предлагает экскурсии по московской части парка. Причем каждый месяц темы разные. Например, посетители могут как изучить птиц, так и узнать больше о грибах или других лесных растениях. Центр московского долголетия "Ярославский" располагается на Палехской улице.

Обзорные прогулки, во время которых можно увидеть водоплавающих птиц и оценить местные арт-объекты, проводятся в парке "Покровское-Стрешнево". Ближайший к этому месту центр – "Покровское-Стрешнево" – открыт на улице Свободы.

Вместе с тем в парке "Кузьминки" гостей ждут настоящие природные сокровища. Здесь, в частности, можно найти петровские дубы, одну из старейших лиственниц парка и утиный остров. Неподалеку, на улице Юных Ленинцев, находится центр московского долголетия "Кузьминки".

Экскурсия экоцентра "Битцевский лес" знакомит посетителей с устройством лесной экосистемы. Участникам рассказывают о сезонных изменениях, а также о разнообразии растений и животных, обитающих в этом зеленом массиве. Ближайший центр – "Ясенево" – расположен на Голубинской улице.

Экоцентр "Воробьевы горы" предлагает маршрут прогулки через Нескучный сад. Посетители насладятся цветущими растениями, послушают рассказы о зеленом пространстве и оценят панораму Москвы-реки. Ближайший центр московского долголетия – "Гагаринский" – находится на Ленинском проспекте.

Экскурсии проводятся каждую неделю по четвергам, начиная с 11:45. Для участия необходимо записаться в ближайшем центре московского долголетия или подать заявку на сайте проекта в разделе "Лесотерапия".

Как отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, в этом году в рамках летнего сезона программы "Московское долголетие" для участников в том числе подготовили новые автобусные, речные и пешие прогулки. Также стартуют занятия водными видами спорта и зарядки в популярных местах города.

Ранее новые экскурсии для горожан старшего возраста появились в "Пешем лектории" программы "Путешествуй по жизни с "Московским долголетием". Например, три тематические весенние прогулки были посвящены 90-летию со дня рождения режиссера Станислава Говорухина.

Еще для горожан старшего возраста приготовили новые экскурсии по столичным храмам, которые были созданы совместно с Русской православной церковью. Участникам расскажут об их архитектуре и религии. Всего собрано 12 маршрутов.