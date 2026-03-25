25 марта, 16:16

Общество

Программа "Московского долголетия" показала эффективность в снижении стресса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участники программы повышения когнитивного и ментального здоровья, запущенной год назад в центрах "Московского долголетия", смогли улучшить не только показатели памяти и внимания, но и психоэмоциональное состояние. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволода Белоусова.

В частности, у граждан старшего поколения отмечается снижение стресса на 29%. В целом тренировки позволили улучшить психоэмоциональное состояние 90% участников курса. Они не только научились лучше расслабляться, но и справляться с умственным напряжением, а также восстанавливать нервную систему.

"После 10-го занятия у большинства участников было зарегистрировано улучшение по всем показателям когнитивных функций – память, внимание, мышление", – прокомментировал Белоусов.

По его словам, это говорит об эффективности программы как немедикаментозного метода для поддержания когнитивного здоровья и коррекции когнитивных нарушений.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что за 8 лет с момента запуска проект "Московское долголетие" привлек более 730 тысяч участников. При этом сеть центров была увеличена более чем до 140, благодаря чему здания удалось возвести почти в каждом районе города.

