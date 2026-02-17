3 тыс участников "Московского долголетия" обучились работе в мессенджере MAX

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

С середины декабря 2025 года 3 тысячи горожан старшего поколения прошли курс "Освой MAX" в 11 флагманских центрах московского долголетия и на занятиях по цифровой грамотности у поставщиков проекта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В программу вошли 6 занятий, в ходе которых участники учились отправлять сообщения, совершать видеозвонки, работать с групповыми чатами и управлять настройками безопасности профиля. При этом более 50% слушателей были старше 70 лет, что свидетельствует о желании жителей Москвы старшего возраста изучать технологии.

Как рассказали участники курса, после занятий они могут не только писать сообщения, но и общаться по видеосвязи, отправлять фотографии и видеозаписи близким, а также создавать чаты для своих клубов.

Слушательница Людмила Лебедева отметила, что у нее раньше не было установлено приложение MAX. Она сомневалась, что сможет самостоятельно его настроить. Однако начался курс "Освой MAX", на котором она изучила мессенджер.

Участникам, которые успешно завершили обучение, выдали брендированные сувениры. Также в декабре 2025 и январе 2026 года прошло 5 розыгрышей призов для пользователей MAX и подписчиков канала проекта "Московское долголетие". Сувениры получили 15 москвичей старшего поколения.

В этом году планируется расширить программу обучения. Информация будет публиковаться в канале проекта в MAX.

Ранее в мессенджере появилась функция, предупреждающая о звонках с незнакомых номеров. Во время вызова пользователи увидят уведомление "Нет в контактах". Если человек звонит не из России, то на экране высветится регион входящего звонка. Для включения опции необходимо обновить приложение.