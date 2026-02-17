Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 12:01

Общество

3 тыс участников "Московского долголетия" обучились работе в мессенджере MAX

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

С середины декабря 2025 года 3 тысячи горожан старшего поколения прошли курс "Освой MAX" в 11 флагманских центрах московского долголетия и на занятиях по цифровой грамотности у поставщиков проекта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В программу вошли 6 занятий, в ходе которых участники учились отправлять сообщения, совершать видеозвонки, работать с групповыми чатами и управлять настройками безопасности профиля. При этом более 50% слушателей были старше 70 лет, что свидетельствует о желании жителей Москвы старшего возраста изучать технологии.

Как рассказали участники курса, после занятий они могут не только писать сообщения, но и общаться по видеосвязи, отправлять фотографии и видеозаписи близким, а также создавать чаты для своих клубов.

Слушательница Людмила Лебедева отметила, что у нее раньше не было установлено приложение MAX. Она сомневалась, что сможет самостоятельно его настроить. Однако начался курс "Освой MAX", на котором она изучила мессенджер.

Участникам, которые успешно завершили обучение, выдали брендированные сувениры. Также в декабре 2025 и январе 2026 года прошло 5 розыгрышей призов для пользователей MAX и подписчиков канала проекта "Московское долголетие". Сувениры получили 15 москвичей старшего поколения.

В этом году планируется расширить программу обучения. Информация будет публиковаться в канале проекта в MAX.

Ранее в мессенджере появилась функция, предупреждающая о звонках с незнакомых номеров. Во время вызова пользователи увидят уведомление "Нет в контактах". Если человек звонит не из России, то на экране высветится регион входящего звонка. Для включения опции необходимо обновить приложение.

Домовые чаты в MAX станут обязательными с 1 сентября

Читайте также


обществотехнологиигород

Главное

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика