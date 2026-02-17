Форма поиска по сайту

17 февраля, 12:43

Происшествия

Предпринимательнице предъявили обвинение после гибели 3 постояльцев пансионата в ТиНАО

Фото: МАХ/"Столичный СК"

Индивидуальной предпринимательнице предъявили обвинение после массового заражения пневмонией в пансионате в ТиНАО для пожилых людей, которое повлекло смерть 3 человек. Об этом сообщили в канале столичного СК на платформе MAX.

Задержанной инкриминировали оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть нескольких человек (часть 3 статьи 238 УК РФ). Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, женщина, действуя в группе по предварительному сговору, организовала пансионат для пожилых людей на участке в деревне Пенино в ТиНАО.

"В дальнейшем предпринимательская деятельность по проживанию, питанию и бытовому обслуживанию велась без обязательного уведомления Роспотребнадзора, а также с многочисленными грубейшими нарушениями санитарно-эпидемиологических правил и норм", – говорится в сообщении.

В частности, продукция поступала без товарно-сопроводительных документов, у сотрудников отсутствовали медицинские книжки, а ремонт производственных помещений проводился одновременно с приготовлением пищи.

По данным следствия, в медицинские учреждения из пансионата были направлены 26 человек.

О госпитализации граждан с предварительным диагнозом "внебольничная пневмония" стало известно 8 февраля. Роспотребнадзор и департамент здравоохранения Москвы начали эпидемиологическое расследование. Также по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Позднее выяснилось, что пансионат работал без лицензии на медицинскую деятельность. В ходе эпидемиологического расследования специалисты Роспотребнадзора отобрали пробы воздуха, смывы с объектов внешней среды и биологический материал от контактного персонала и постояльцев. Также из оборота изъяли 582,4 килограмма обезличенной, опасной пищевой продукции.

