В Кемеровской области 19 постояльцев интерната остаются в больницах

Фото: ТАСС/Александр Алтурин

В Минздраве Кемеровской области рассказали, что 19 постояльцев психоневрологического интерната Прокопьевска все еще находятся в больницах после массового заражения гриппом группы А и пневмонией. Информацию передает РИА Новости.

При этом ведомство уточнило, что один человек находится в реанимации.

Роспотребнадзор в конце января начал эпидрасследование из-за двух случаев внебольничной пневмонии у постояльцев дома-интерната для граждан с психическими расстройствами в Кемеровской области. Их доставили в больницы.

Помимо этого, были обнаружены 46 человек с положительными результатами на ОРВИ, в том числе на грипп. В здании провели дезинфекцию. После было заведено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Через некоторое время выяснилось, что за январь в интернате Прокопьевска умерли 9 пациентов. Причинами смерти 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности и болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма и тромбозами.

В связи с этим дело было переквалифицировано по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. По версии следствия, инфекция стала распространяться в здании из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками интерната.

Позднее выяснилось, что работники боялись рассказывать о проблемах учреждения из-за возможного увольнения. Юрист Алексей Мухин, представляющий интересы постояльцев, сообщил, что пациенты жаловались на принудительную изоляцию, использование транквилизаторов, оформление кредитов на их имена и избиения.

Несмотря на гибель пациентов, интернат продолжил работать в штатном режиме. Однако спустя время в учреждении был введен карантин, внесено представление. Кроме того, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла на контроль расследование данного дела.

В свою очередь, глава Кемеровской области Илья Середюк поручил проверить все интернаты Кузбасса. Прокуратура региона приступила к проведению надзорных мероприятий в 13 интернатах.

Помимо этого, Середюк поручил временно отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске Елену Морозову, а также потребовал проводить полную обязательную диспансеризацию всех постояльцев интернатов региона хотя бы дважды в год.

