Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 09:08

Происшествия

В Кемеровской области 19 постояльцев интерната остаются в больницах

Фото: ТАСС/Александр Алтурин

В Минздраве Кемеровской области рассказали, что 19 постояльцев психоневрологического интерната Прокопьевска все еще находятся в больницах после массового заражения гриппом группы А и пневмонией. Информацию передает РИА Новости.

При этом ведомство уточнило, что один человек находится в реанимации.

Роспотребнадзор в конце января начал эпидрасследование из-за двух случаев внебольничной пневмонии у постояльцев дома-интерната для граждан с психическими расстройствами в Кемеровской области. Их доставили в больницы.

Помимо этого, были обнаружены 46 человек с положительными результатами на ОРВИ, в том числе на грипп. В здании провели дезинфекцию. После было заведено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Через некоторое время выяснилось, что за январь в интернате Прокопьевска умерли 9 пациентов. Причинами смерти 7 человек стали декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности и болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма и тромбозами.

В связи с этим дело было переквалифицировано по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. По версии следствия, инфекция стала распространяться в здании из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками интерната.

Позднее выяснилось, что работники боялись рассказывать о проблемах учреждения из-за возможного увольнения. Юрист Алексей Мухин, представляющий интересы постояльцев, сообщил, что пациенты жаловались на принудительную изоляцию, использование транквилизаторов, оформление кредитов на их имена и избиения.

Несмотря на гибель пациентов, интернат продолжил работать в штатном режиме. Однако спустя время в учреждении был введен карантин, внесено представление. Кроме того, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова взяла на контроль расследование данного дела.

В свою очередь, глава Кемеровской области Илья Середюк поручил проверить все интернаты Кузбасса. Прокуратура региона приступила к проведению надзорных мероприятий в 13 интернатах.

Помимо этого, Середюк поручил временно отстранить от работы директора интерната в Прокопьевске Елену Морозову, а также потребовал проводить полную обязательную диспансеризацию всех постояльцев интернатов региона хотя бы дважды в год.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика