29 января, 14:03

Происшествия

Глава Кузбасса поручил проверить все интернаты региона после ситуации в Прокопьевске

Фото: телеграм-канал Baza

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк поручил проверить все интернаты Кузбасса после инцидента в Прокопьевске, где в январе 2026 года умерли 9 постояльцев, заявил глава региона ТАСС.

О смерти пациентов учреждения стало известно 29 января. Причиной гибели 7 человек были названы декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами. Информация о еще 2 людях – 73-летней женщине и 19-летнем мужчине – уточнялась.

По словам очевидцев, к пациентам относились по-хамски и практически не ухаживали, персонал нередко использовал обсценную лексику. Как рассказала одна из сотрудниц учреждения, пациентов одевали в чистую одежду только во время проверок, а в остальное время с ними жестко обращались.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей". Позднее СК переквалифицировал его. Теперь расследование ведется по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Уточнялось, что ненадлежащее исполнение обязанностей сотрудников интерната привело к возникновению условий для распространения вирусной инфекции. В результате за период с 23 января заразились 46 человек.

Роспотребнадзор начал расследование из-за вспышки кишечной инфекции на курорте "Шерегеш"

происшествиярегионы

