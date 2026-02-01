Форма поиска по сайту

01 февраля, 13:38

Происшествия

Обвинение по делу о пожаре в сауне в Кузбассе предъявлено ее администратору

Фото: телеграм-канал "Следком"

Администратору сауны предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по делу о гибели подростков при пожаре в Прокопьевске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Кузбассу.

По данным ведомства, индивидуальный предприниматель и его брат открыли в арендованном помещении на Кубанской улице сауну и баню. Однако они грубо нарушили требования пожарной безопасности, не оборудовав объект средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало угрозу для жизни и здоровья посетителей.

Помимо этого, сотрудники сауны, включая администратора, работали на объекте без официального оформления.

Вечером 31 января 36-летняя обвиняемая, зная про нарушения, пропустила в сауну 6 подростков, которых не сопровождали взрослые. Она также оставила детей одних и не проконтролировала температурный режим в помещении, добавив дважды в топку печи дрова и уголь. Таким образом женщина увеличила интенсивность горения.

В результате через некоторое время здание загорелось. Пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет не смогли безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, в результате чего они погибли от отравления угарным газом. Еще одна девушка пострадала.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Спустя время он был ликвидирован. На месте работали 26 специалистов и пять единиц техники. По делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, была задержана администратор сауны. Следователи выясняют местонахождение владельцев сауны, они объявлены в розыск.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк пообещал оказать помощь семьям подростков, погибших при пожаре. В свою очередь, заместитель главы города по социальным вопросам Олеся Сергеева уточнила, что дети отмечали в сауне день рождения.

происшествияпожаррегионы

