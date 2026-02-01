Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 11:05

Происшествия

В Кузбассе задержан администратор сауны после пожара, где погибли 5 подростков

Фото: телеграм-канал "МЧС Кемеровской области - Кузбасса"

В Кузбассе 36-летняя администратор сауны задержана после гибели 5 детей при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Сотрудники СК определили, что деятельность досугового учреждения осуществлялась с нарушением требований противопожарной безопасности, в результате чего погибли подростки. Сейчас с участием подозреваемой проводятся следственные мероприятия.

"В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении задержанной обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказано в заявлении.

Следователи уже осмотрели сауну, изъяли записи с камер видеонаблюдения и всю необходимую документацию. В настоящее время они продолжают допрашивать свидетелей, а также вместе с оперативниками выяснять местонахождение собственников учреждения.

Помимо этого, назначенные судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы позволят выявить причины смерти пострадавших, а также очаг возгорания. Кроме того, проводятся иные мероприятия, благодаря которым будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Пожар произошел в частной сауне на Кубанской улице в Прокопьевске 31 января. В результате погибли пять подростков в возрасте от 15 до 17 лет, еще одна девушка пострадала.

Огонь распространился на площади 70 квадратных метров. Спустя время он был ликвидирован. На месте работали 26 специалистов и пять единиц техники. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк пообещал оказать помощь семьям подростков, погибших при пожаре. В свою очередь, заместитель главы города по социальным вопросам Олеся Сергеева уточнила, что дети отмечали в сауне день рождения.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика