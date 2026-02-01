В Кузбассе задержан администратор сауны после пожара, где погибли 5 подростков

Фото: телеграм-канал "МЧС Кемеровской области - Кузбасса"

В Кузбассе 36-летняя администратор сауны задержана после гибели 5 детей при пожаре. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Сотрудники СК определили, что деятельность досугового учреждения осуществлялась с нарушением требований противопожарной безопасности, в результате чего погибли подростки. Сейчас с участием подозреваемой проводятся следственные мероприятия.

"В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении задержанной обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказано в заявлении.

Следователи уже осмотрели сауну, изъяли записи с камер видеонаблюдения и всю необходимую документацию. В настоящее время они продолжают допрашивать свидетелей, а также вместе с оперативниками выяснять местонахождение собственников учреждения.

Помимо этого, назначенные судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы позволят выявить причины смерти пострадавших, а также очаг возгорания. Кроме того, проводятся иные мероприятия, благодаря которым будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Пожар произошел в частной сауне на Кубанской улице в Прокопьевске 31 января. В результате погибли пять подростков в возрасте от 15 до 17 лет, еще одна девушка пострадала.

Огонь распространился на площади 70 квадратных метров. Спустя время он был ликвидирован. На месте работали 26 специалистов и пять единиц техники. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк пообещал оказать помощь семьям подростков, погибших при пожаре. В свою очередь, заместитель главы города по социальным вопросам Олеся Сергеева уточнила, что дети отмечали в сауне день рождения.

