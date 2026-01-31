31 января, 19:12Происшествия
Губернатор Кузбасса заявил, что семьям погибших подростков в Прокопьевске окажут помощь
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса"
Семьям подростков, погибших при пожаре в частной сауне в Прокопьевске, окажут помощь, заявил губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем телеграм-канале.
Он выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что правоохранительные органы занимаются расследованием всех обстоятельств.
В то же время заместитель главы города по социальным вопросам Олеся Сергеева рассказала РИА Новости, что подростки отмечали в сауне день рождения. В настоящий момент на месте работают медики и оперативные службы, им удалось локализовать открытый огонь.
Девушке, которая смогла спастись из пожара, 16 лет, отметили в центре медицины катастроф. Ее осмотрели и отпустили, поскольку она не пострадала.
Пожар в сауне в Прокопьевске произошел 31 января. В результате погибли пять подростков, еще один человек пострадал. Предварительно, площадь возгорания составляет 70 квадратных метров, на месте работают 26 специалистов и пять единиц техники.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".