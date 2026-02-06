Молодой человек обстрелял прохожего из окна дома в Сергиевом Посаде

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В Сергиевом Посаде молодой человек устроил стрельбу из окна, ранив прохожего. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

"Поступило сообщение от местного жителя о том, что на Новоугличском шоссе в него стреляли из окна многоквартирного дома. С полученными телесными повреждениями заявитель обратился за медицинской помощью", – говорится в телеграм-канале подмосковного ведомства.

Прибывшие на место происшествия правоохранители оперативно установили квартиру, из которой велась стрельба, и личность подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель.

При обыске сотрудники полиции обнаружили в его квартире предмет, схожий с пневматическим оружием. Его направили на баллистическую экспертизу, добавила Петрова.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", юноше грозит до 8 лет тюрьмы. Городской суд Сергиева Посада отправил злоумышленника под домашний арест. Сколько он продлится – не уточняется.

Ранее группа подростков выстрелила из пневматического пистолета в торговом центре Санкт-Петербурга и ранила девушку. Правоохранители установили личности участников произошедшего, велись оперативно-разыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".