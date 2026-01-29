Подростки ранили девушку из пневматики в ТЦ в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Группа подростков выстрелила из пневматического пистолета в торговом центре в Санкт-Петербурге и ранила девушку. Несовершеннолетних разыскивает полиция, сообщила пресс-служба городского главка СК России.

По предварительной информации, 28 января подростки, находясь в ТЦ, из хулиганских побуждений выстрелили из пневматики в сторону незнакомки, причинив ей рану щеки. После этого они скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Правоохранители установили личности участников произошедшего, ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее мужчина открыл стрельбу в супермаркете в Воронеже. По предварительной информации, злоумышленник поссорился с продавцом, а затем выстрелил из травматического пистолета. В результате одна женщина получила ранение руки.