29 января, 18:28

Общество
Эксперт Курбаков: ранний выход на пенсию многодетных отцов улучшит демографию

Отец-молодец: нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию

В Госдуме предложили закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию. Насколько актуальна данная мера и возможно ли применить ее на практике – в материале Москвы 24.

Устранить неравенство

Фото: 123RF.com/halfpoint

В России могут предоставить многодетным отцам возможность досрочного выхода на пенсию. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщило РИА Новости со ссылкой на обращение парламентария к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По словам депутата, на сегодняшний день право отцов на досрочную пенсию реализуется преимущественно через судебные решения. Это провоцирует правовую неопределенность, неравенство и избыточную бюрократическую нагрузку на граждан и органы власти, пояснил он.

Как уточняется в обращении, для досрочного выхода на пенсию многодетным отцам необходимо будет учесть следующие условия:

  • мужчина должен быть отцом трех и более детей;
  • все они должны быть рождены одной матерью или быть официально усыновлены (в том числе дети от предыдущих браков жены);
  • дети уже достигли возраста восьми лет.

Кроме того, Чернышов призвал установить в отношении отцов те же минимальные значения для выхода на пенсию, что и для многодетных мам. В частности, общий трудовой стаж в 15 лет и 30 накопленных пенсионных баллов. При этом, если у мужчины трое детей, право на заслуженный отдых должно возникать на три года раньше, если четверо – на четыре, а когда пять и более – на пять лет, говорится в документе.

Данная мера не только устранит существующее неравенство, но и станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством, будет способствовать улучшению демографической ситуации и укреплению института семьи.
Борис Чернышов
вице-спикер Госдумы

Ранее эксперт торгово-промышленной палаты, глава Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин выступил с идеей распространить пенсионные льготы на многодетных отцов. В частности, он предложил назначать отцам по 2,7 пенсионных балла в течение полутора лет за воспитание третьего и последующих детей.

Необходимая мера?

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Предложение закрепить право многодетных отцов на досрочную пенсию не является новым и давно обсуждается в обществе. Об этом Москве 24 рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его мнению, инициатива логически продолжает действующую норму для многодетных матерей.

При этом я бы предложил сокращать пенсионный возраст отцам на 1 год за воспитание троих, на 2 года – за четверых, и на 3 – за пятерых и более. Эта система выглядит прозрачной и технически реализуемой.
Сергей Рыбальченко
председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей

Рыбальченко отметил, что в таком вопросе важно, чтобы на пенсию досрочно выходили те отцы, которые реально и действенно участвовали в воспитании детей. По его мнению, разработка критериев требует детального обсуждения в первую очередь с родительским сообществом.

"В качестве возможных оснований можно рассматривать участие отца в жизни ребенка с момента рождения и до достижения совершеннолетия", – подчеркнул специалист.

В случае когда речь идет о разводе, такими факторами могли бы стать исполнение алиментных обязательств и отсутствие нареканий со стороны органов опеки, предположил эксперт. Кроме того, это касается документально подверженного участия в воспитании детей: например, когда отец оплачивал ребенку учебу, жилье и секции, заключил Рыбальченко.

Председатель Межрегиональной общественной организации "Отцы рядом", юрист Иван Курбаков в разговоре с Москвой 24 назвал предложенную меру справедливой и необходимой, поскольку она призвана уравнять в правах многодетных родителей.

"Если отец и мать несут одинаковые обязанности по воспитанию, то и доступ к социальным гарантиям, включая досрочное пенсионное обеспечение, должен быть одинаковым. Кроме того, инициатива может служить одним из стимулов для улучшения демографической ситуации, ведь подобные преференции повышают привлекательность статуса многодетного отца", – уверен он.

По мнению Курбакова, папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию, учитывая высокий уровень их трудоголизма и статус "добытчика". Однако инициатива будет полезна тем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах, пояснил специалист.

Например, инициатива может стать существенным подспорьем для отцов-одиночек, которые вынуждены совмещать роль единственного кормильца и воспитателя.
Иван Курбаков
юрист, председатель Межрегиональной общественной организации "Отцы рядом"

Как пояснил специалист, помимо досрочной пенсии, могут быть полезны и другие меры поддержки. Например, введение почетного звания "Отец-герой" с градацией за воспитание пяти, семи и более детей. Это станет формой общественного признания, уверен Курбаков.

Также он предложил внести в статью 38 Конституции РФ пункт "Защита отцовства", потому что сейчас там указана только защита семьи, материнства и детства. По мнению юриста, это создаст правовую основу для реального обеспечения равных родительских прав, особенно в ситуациях развода. В настоящее время многие отцы сталкиваются с препятствиями в общении с детьми, а судебные приставы и органы опеки не всегда эффективно помогают восстановить справедливость, заключил Курбаков.

