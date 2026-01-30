Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 16:36

Общество
Главная / Новости /

Врач Мясников: отказ от приема назначенных статинов может привести к параличу

Врач предупредил, что отказ от приема назначенных статинов может привезти к параличу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Отказ от приема назначенных статинов может привести к параличу, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Статины – это группа лекарственных препаратов, помогающих нормализовать уровень холестерина в крови. Их назначают в случае повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний, например инсульта, атеросклероза и ишемической болезни сердца. При этом врач отчитал россиян, которые отказываются от приема данных препаратов.

"Антистатиночники – это ваше личное дело. Хочешь умереть на три года раньше? Да ради бога. Хочешь лежать десять лет <...> парализованный – лежи. Проблема тебя и твоей семьи", – указал эксперт.

Мясников подчеркнул, что статины назначаются пациентам для того, чтобы продлить их жизнь. Кроме того, он пожаловался на специалистов, выступающих против лечения повышенного холестерина и гипертонии. Эксперт добавил, что отказ от препаратов приводит к смертельным заболеваниям, таким как инфаркт и инсульт.

Ранее Мясников раскритиковал распространенную привычку пить воду "по норме". По его словам, чрезмерное потребление воды, например около 3 литров в день, способно значительно снизить концентрацию солей в организме. Это может вызвать неприятные симптомы, включая судороги, головную боль и выраженную усталость.

Читайте также


общество

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика