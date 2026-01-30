Врач Мясников: отказ от приема назначенных статинов может привести к параличу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Отказ от приема назначенных статинов может привести к параличу, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Статины – это группа лекарственных препаратов, помогающих нормализовать уровень холестерина в крови. Их назначают в случае повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний, например инсульта, атеросклероза и ишемической болезни сердца. При этом врач отчитал россиян, которые отказываются от приема данных препаратов.

"Антистатиночники – это ваше личное дело. Хочешь умереть на три года раньше? Да ради бога. Хочешь лежать десять лет <...> парализованный – лежи. Проблема тебя и твоей семьи", – указал эксперт.

Мясников подчеркнул, что статины назначаются пациентам для того, чтобы продлить их жизнь. Кроме того, он пожаловался на специалистов, выступающих против лечения повышенного холестерина и гипертонии. Эксперт добавил, что отказ от препаратов приводит к смертельным заболеваниям, таким как инфаркт и инсульт.

Ранее Мясников раскритиковал распространенную привычку пить воду "по норме". По его словам, чрезмерное потребление воды, например около 3 литров в день, способно значительно снизить концентрацию солей в организме. Это может вызвать неприятные симптомы, включая судороги, головную боль и выраженную усталость.

