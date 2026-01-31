Пожарные потушили возгорание в офисном здании во Владивостоке

Фото: 25.mchs.gov.ru

Пожар вспыхнул в одном из офисных зданий на улице Алеутской во Владивостоке. Прибывшие на место огнеборцы ликвидировали возгорание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

В ведомстве отметили, что пожарные прибыли на место ЧП спустя всего 5 минут после сообщения о возгорании. Огонь охватил фасад и мансарду здания. В результате дом был поврежден огнем на площади около 140 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Дознаватели МЧС устанавливают все обстоятельства пожара.

Ранее пожар произошел на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге. Площадь возгорания достигала 700 квадратных метров. Позже пожарным удалось локализовать огонь, а спустя еще некоторое время – полностью потушить его.

В результате произошедшего никто не пострадал, работники были эвакуированы силами завода. Предварительно, причиной пожара на предприятии могло стать короткое замыкание в электрооборудовании.