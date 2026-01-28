Форма поиска по сайту

28 января, 13:27

Происшествия

Пожар на бывшем заводе Volkswagen локализован на площади 700 "квадратов"

Фото: телеграм-канал SHOT

Пожар на бывшем заводе Volkswagen в Калуге локализован на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что специалисты уже провели замеры проб воздуха. Согласно результатам, на месте ЧП не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ.

Здание, ныне принадлежащее АГР (AGR Automotive Group), загорелось днем 28 января. Два очага возгорания охватили склад с пенопластом. Эвакуация сотрудников была проведена администрацией завода. Благодаря этому в результате никто не пострадал.

Специалисты АГР приступили к выяснению причин ЧП. В свою очередь, прокуратура Калужской области инициировала проверку по факту произошедшего.

