ФРС: пошлины США приведут к пику цен в стране в 2026 году

В США предупредили о грядущем пике цен из-за пошлин

Фото: depositphotos/stillfx

Цены в Соединенных Штатах достигнут своего пика в этом году в результате введения пошлин. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции Центробанка, Джером Пауэлл. Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что затем цены начнут снижаться, но только при условии, что не будут введены новые существенные повышения тарифов.

Отмечается, что ФРС по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 3,5-3,75% после трех снижений подряд.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об увеличении торговых пошлин против Южной Кореи до 25% из-за того, что местные законодатели затягивают ратификацию соглашения со Штатами.

По словам Трампа, Штаты уже получили 600 миллиардов долларов за счет введения пошлин. В случае отмены тарифов Верховным судом США глава Белого дома пообещал найти какую-либо замену этим мерам.

Трамп ввел пошлины 25% для торговых партнеров Ирана

