МВД: мошенники рассылают россиянам вредоносные apk-файлы от имени компаний

Мошенники начали распространять от имени работодателей вредоносное программное обеспечение (ВПО), которое замаскировано под видом рабочих приложений. Об этом ТАСС рассказали в пресс-центре МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники от лица работодателей своих жертв просят установить приложение якобы для выполнения рабочих задач. Однако в отправленном ими файле содержится ВПО, например, WBwork.apk, YandexTracker.apk и другие.

В МВД указали, что с помощью ВПО аферисты при взаимодействии с управляющим сервером собирают сведения об устройстве жертвы, включая информацию о модели гаджета, версии операционной системы, используемых абонентских номерах, СМС, контактах, журнале входящих и исходящих соединений в режиме реального времени, а также данные о геолокации. Злоумышленники также могут удаленно управлять функциями телефона.

Ранее в МВД предупредили, что сгенерированные нейросетью документы, зачастую используемые мошенниками, могут содержать вымышленные или противоречивые данные, а также не соответствовать привычным требованиям оформления, включая использование нестандартных шрифтов.

Согласно сведениям ведомства, аферисты применяют искусственный интеллект (ИИ) для создания поддельных электронных писем, уведомлений и веб-страниц, которые имитируют официальные источники.

