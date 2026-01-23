Форма поиска по сайту

23 января, 11:15

МВД предупредило о мошенниках, использующих запись на прием для получения кода

Фото: depositphotos/Elnur_

Запись на прием в госорганизацию стала одним из самых распространенных предлогов мошенников для получения кода из СМС. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"Мошенники рассказывают про "перерасчет" пенсии, тарифов ЖКХ, ошибках в налоговой декларации и тому подобном, приглашают в учреждение, а для подтверждения записи просят назвать код из СМС", – пояснили в ведомстве.

Министерство отметило, что код подтверждает личность, однако для записи на прием он не требуется. Туда можно записаться через официальные сервисы или портал "Госуслуги". МВД добавило, что запрос кода является явным признаком обмана.

Ранее злоумышленники стали применять схему с просьбой об "аренде" аккаунтов в сервисах бесплатных объявлений. Она нацелена на школьников и студентов. Страницы пользователей преступники используют для размещения своих фейковых объявлений.

В частности, через соцсеть TikTok они предлагают жертвам передать свою учетную запись якобы крупному рекламному агентству за 7–18 тысяч рублей для продажи различных вещей. Затем человека перенаправляют в телеграм-бот для введения логина и пароля от аккаунта.

Мошенники начали предлагать устанавливать якобы новую версию WhatsApp

безопасность

