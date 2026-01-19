МВД предупредило о мошеннической схеме с рассылкой просьбы перезвонить

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники начали рассылать сообщения якобы от "Госуслуг" о невозможности использования электронного адреса для уведомлений с просьбой перезвонить в "техподдержку". Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Ведомство уточнило, что злоумышленники рассылают якобы запрос на обновление е-mail, поскольку текущий адрес больше не используется для получения уведомлений. При появлении вопросов они просят позвонить в "техподдержку" на указанный номер телефона.

По данным МВД, аферисты используют похожие на настоящие логотипы, адресно обращаются к пользователю и советуют никому не сообщать коды.

"Единственный адрес, с которого вам могут написать "Госуслуги", – no-reply@gosuslugi.ru", – говорится в сообщении.

Ранее Мосгордума предупредила о мошенниках, действующих от лица сотрудников аппарата. Аферисты под различными предлогами требуют от москвичей предоставить свои персональные данные. В случае получения подобных СМС Мосгордума призвала горожан не отвечать на них и не выполнять никаких указаний. Вместо этого следует заблокировать подозрительный аккаунт и добавить его в черный список.