МВД предупредило о торгующих цифровыми активами в Telegram мошенниках

Мошенники начали запускать телеграм-боты, которые имитируют торговлю цифровыми активами. Об этом предупредили в УБК МВД России.

В ведомстве добавили, что аферисты даже предоставляют поддельные лицензии, чтобы подтвердить свою "легальность". При этом по ряду признаков можно распознать, что документ фальшивый.

Например, в документе может быть не указана организация, которой выдана лицензия. Либо она может быть выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, ликвидированной много лет назад. Также там может быть упомянут род деятельности, который не входит в список лицензируемых, то есть "криптовалютные операции".

Ранее мошенники стали использовать новую схему обмана в отношении обучающихся вождению. Они звонят от имени автошколы и просят назвать код авторизации, чтобы записаться на занятие, активировать учебный кабинет или подтвердить экзамен. Кроме того, злоумышленники используют фишинговые ресурсы, например, фейковые телеграм-каналы и сайты популярных образовательных организаций.