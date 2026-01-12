Эксперт Кузнецов: мошенники чаще всего обманывают с помощью "бытового сценария"

Фото: depositphotos/yekophotostudio

Самой распространенной схемой мошенничества в России являются "бытовые сценарии", заявил РИА Новости зампред правления одного из банков Станислав Кузнецов.

Он объяснил, что злоумышленники предлагают заменить домофон, электрику и сантехнику. Кроме того, часто используется тематика доставки по почте, курьерами или через маркетплейсы.

Помимо этого, мошенники начали атаковать детей и подростков – их толкают на передачу денег и драгоценностей, а также на совершение преступлений.

Кузнецов подчеркнул, что данные предлоги продолжают быть эффективными, при этом аферисты придумали множество способов для контакта, адаптируя их под сезонность и ситуативные события.

По его словам, банк использует не только традиционные меры защиты транзакций, но и держит в фокусе внимания обучение и просвещение. Например, были разработаны обучающие интерактивные материалы и проведены уроки во множестве учебных заведений.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают российским пользователям почты Outlook фишинговые письма, маскируя их под официальные уведомления от службы поддержки сервиса.

Они информируют получателей о якобы проведенном "обновлении серверов" и переходе всех учетных записей на "обновленную версию Outlook Web 2026". В письмах утверждается, что это было сделано в выходные дни с целью повышения эффективности и безопасности.

