06 января, 20:33

В Совфеде предупредили о мошенничестве при онлайн-знакомствах

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Мошенники стали превращать онлайн-знакомства в инструмент финансовых манипуляций. Они втираются в доверие и предлагают инвестировать через телеграм-бота, рассказал ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, сенатор Артем Шейкин.

Как он отметил, манипуляции начинаются с переписки на сайте знакомств, затем злоумышленники переводят общение в мессенджер и постепенно формируют доверие у жертвы.

"Кульминация наступает внезапно и всегда поздно вечером. Новый знакомый пишет о том, что произошла беда: он долго копил деньги на подарок для близкого человека, но все пришлось отдать, ведь кто-то из родных попал в аварию, возникла срочная необходимость помочь. А курьер с уже купленным подарком выехал, заказ нужно оплатить прямо сейчас", – подчеркнул сенатор.

После этого собеседнику рассказывают о малоизвестном инвестиционном телеграм-боте. Мошенник уверяет, что сам может пополнить баланс жертвы, а бот за несколько минут приумножит средства при помощи особого алгоритма. Для этого необходимо зарегистрироваться, создать кошелек по инструкции и отправить реквизиты счета, указал Шейкин.

"Мошенники присылают поддельные банковские справки о якобы полученной прибыли, чтобы доказать, что схема действительно работает. Он предлагает "отблагодарить" свою жертву и помочь ей так же приумножить свои деньги", – пояснил сенатор.

Он посоветовал помнить, что любые инвестиции невозможно совершить через анонимные боты. Если человек настаивает на переводе средств, манипулирует жалостью или давит эмоционально, то Шейкин порекомендовал задуматься и не торопиться с действиями.

Ранее МВД РФ выявило случаи мошенничества, связанные с блокировкой банковских карт. Аферисты, получив конфиденциальные данные человека, имитируют звонок или обращение в банк от имени жертвы и сообщают об утере карты или незаконных операциях. В результате карта временно блокируется, после чего злоумышленники связываются с ее владельцем и вымогают деньги за "разблокировку".

Мошенники активизировались в преддверии Рождества

безопасность

