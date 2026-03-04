Шаляпин рассказал, что Пугачева не взяла его на "Фабрику звезд – 5"

Фото: Москва 24/Дмитрий Коробейников

Певец Прохор Шаляпин рассказал радиостанции "Комсомольская правда", что Алла Пугачева подпортила ему жизнь, не взяв на "Фабрику звезд – 5".

Как утверждает артист, Пугачевой не понравилась его фамилия. Настоящее имя певца – Андрей Захаренков. Пробиться в шоу Шаляпин смог только в шестом сезоне.

Певец также раскритиковал позицию Пугачевой в отношении России и заявил, что она "сделала ставку на другой клан, который не придерживался интересов нашей страны".

"Мы на сегодняшний день отстаиваем интересы страны против нацизма, русофобии и за нашу независимость как государства. А Алла Пугачева, все это понимая, сделала вот этот дешевый выпад", – подчеркнул Шаляпин.

Пугачева покинула Россию в октябре 2022 года, переехав вместе с детьми в Израиль. В мае 2023 года певица ненадолго приезжала в Россию на похороны модельера Валентина Юдашкина.

Ранее сообщалось, что Пугачева продлила действие товарных знаков "Алла" и "Алла Борисовна" в России до 2036 года. Вместе с тем Пугачева по-прежнему может потерять товарный знак "Кристина" в апреле 2026 года, если не успеет продлить срок исключительного права. Товарный знак назван в честь дочери Пугачевой – певицы Кристины Орбакайте.