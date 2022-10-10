Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народная артистка СССР Алла Пугачева подтвердила, что покинула Россию, и опубликовала в социальных сетях фото из Израиля.

"Благодарю мою многомиллионную армию поклонников за любовь и поддержку, за умение отличать правду от лжи. Молюсь о вас и мире на святой земле. Я счастлива!" – заявила певица.

Ранее Пугачева сообщила, что рада ненависти в свой адрес, отметив, что холопы стали рабами.

До этого стало известно, что певица улетела из Москвы в Тель-Авив. Отмечалось, что она уехала из страны вместе с детьми без обратных билетов.

Также сообщалось, что Пугачева опубликовала пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), где обратилась к властям страны. Она попросила признать ее иностранным агентом, как и ее супруга Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов 16 сентября).

При этом она подчеркнула, что ее муж является честным, порядочным и искренним человеком, а также "неподкупным патриотом России".



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