Пугачева покинула Россию – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народная артистка СССР Алла Пугачева улетела из Москвы в Тель-Авив, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, певица уехала из страны вместе с детьми без обратных билетов. Данную информацию прокомментировала концертный директор Пугачевой Елена Чупракова.

"Ничего мне неизвестно, нет у меня никакой информации", – заявила она изданию "Подъем".

18 сентября Пугачева опубликовала пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), где обратилась к властям страны. Она попросила признать ее иностранным агентом, как и ее супруга Максима Галкина (внесен в реестр иноагентов 16 сентября).

При этом она подчеркнула, что ее муж является честным, порядочным и искренним человеком, а также "неподкупным патриотом России".

Позднее стало известно, что в полицию Звенигорода поступило заявление с просьбой проверить народную артистку СССР Аллу Пугачеву на предмет дискредитации ВС России.

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