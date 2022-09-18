Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом

16:24
Фото: ТАСС/Евгений Разумный
Народная артистка СССР Алла Пугачева обратилась к российским властям с просьбой признать ее иностранным агентом, как и ее супруга Максима Галкина (был внесен в реестр иноагентов 16 сентября).
"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем", – написала певица в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Пугачева подчеркнула, что Галкин является честным, порядочным и искренним человеком, а также "неподкупным патриотом России".
Ранее Максима Галкина включили в реестр физических лиц-иноагентов Минюста. В графе об иностранных источниках значится "Украина". Также указывается, что Галкин осуществлял политическую деятельность в интересах этого государства.
Максима Галкина признали иностранным агентом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: