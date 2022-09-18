Алла Пугачева попросила Минюст признать ее иноагентом

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Народная артистка СССР Алла Пугачева обратилась к российским властям с просьбой признать ее иностранным агентом, как и ее супруга Максима Галкина (был внесен в реестр иноагентов 16 сентября).

"Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем", – написала певица в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Пугачева подчеркнула, что Галкин является честным, порядочным и искренним человеком, а также "неподкупным патриотом России".

Ранее Максима Галкина включили в реестр физических лиц-иноагентов Минюста. В графе об иностранных источниках значится "Украина". Также указывается, что Галкин осуществлял политическую деятельность в интересах этого государства.