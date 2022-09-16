Максима Галкина признали иноагентом

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Максима Галкина включили в реестр физических лиц-иноагентов. Об этом сообщается на сайте Минюста.

В графе об иностранных источниках значится "Украина". Также указывается, что Галкин осуществлял политическую деятельность.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что некоторые российские артисты запятнали себя неприемлемыми высказываниями. Он, в частности, отметил, что такие заявления не исходили от певицы Аллы Пугачевой, чего не скажешь о ее муже – Максиме Галкине.

"Да, ему явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления", – сказал тогда Песков.

