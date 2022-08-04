В ГД предложили проверить уплату налогов Галкиным, Хаматовой и Ургантом

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил обращение на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова с просьбой провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных доходов телеведущими Максимом Галкиным и Иваном Ургантом, а также актрисой Чулпан Хаматовой. Об этом сообщает RT.

По словам парламентария, информация о продаже своего имущества вышеперечисленными артистами, допускающими неоднозначные высказывания о специальной военной операции на Украине, все чаще появляется в СМИ.

При этом остаются неясными источники полученных средств, на которые была приобретена собственность, а также поднимается вопрос об уплате налогов с полученных доходов.

"В связи с этим, а также на основании материалов публикаций прошу вас поручить провести проверку на предмет уплаты налогов с полученных доходов вышеуказанных лиц и в случае подтверждения их неуплаты принять меры прокурорского реагирования, в том числе по аресту всех счетов, объектов движимого и недвижимого имущества с последующей передачей в доход государства", – следует из обращения.

Ранее сообщалось, что Чулпан Хаматова по собственному желанию уволилась из "Современника".

21 марта стало известно, что Хаматова покинула Россию. По ее собственным словам, сейчас она живет в Латвии.

