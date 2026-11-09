Прокуратура взяла под контроль установление причин пожара на западе Москвы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Никулинская межрайонная прокуратура взяла под контроль выяснение причин и всех обстоятельств пожара в жилом доме на западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Точную причину возгорания определят по результатам пожарно-технической экспертизы. Работу правоохранительных органов координирует первый заместитель Никулинского межрайонного прокурора Руслан Кудрявцев.

Пожар произошел вечером 9 ноября в квартире жилого дома в районе Очаково-Матвеевское. В результате случившегося погибли два человека.

По данным СМИ, среди погибших есть пожилая женщина. Также в ходе тушения спасатели эвакуировали пять человек, в числе которых были двое детей.