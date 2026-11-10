Юрист Хаминский предупредил россиян о мошенничестве с поддельными фотографиями

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Россиянам, чьи фотографии используют для создания поддельных изображений с помощью нейросетей и угрожают их распространением, следует сразу обратиться в правоохранительные органы. При этом важно предварительно сохранить переписку и другие доказательства действий злоумышленников. Об этом РИА Новости рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам специалиста, незаконное использование личных фотографий может стать основанием для обращения в суд. В частности, законодательство защищает граждан от неправомерного использования их изображений, распространения порочащих сведений и вымогательства.

Юрист уточнил, что обнародование и дальнейшее использование изображения человека, как правило, допускаются только с его согласия. Если фотографию использовали для создания подделки с лицом гражданина, он вправе потребовать удаления публикации и компенсации морального вреда. Если материалы уже появились в интернете, следует также направить жалобу администрации соответствующей площадки.

Отдельно Хаминский обратил внимание на случаи шантажа с помощью сгенерированных изображений. Если злоумышленники требуют деньги за отказ от публикации таких материалов, их действия в зависимости от обстоятельств могут квалифицироваться как вымогательство.

До обращения в полицию специалист рекомендует сохранить переписку, ссылки на публикации, сведения об аккаунтах, номера телефонов и реквизиты для перевода денег. Желательно сделать скриншоты с датами и не удалять оригиналы сообщений.

"Точно не стоит переводить деньги шантажистам, это не только не гарантирует удаления материалов, но и приведет к новым требованиям", – заключил юрист.

Ранее сообщалось, что мошенники начали пытаться обманывать россиян на фоне сезонной смены автомобильных шин. Одна из распространенных схем – фишинговые сайты. Еще мошенники размещают ложные объявления о продаже шин по низкой цене. Покупатели вносят предоплату, но товар не получают.