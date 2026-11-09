Вкладка "Контакты" пропала с главной страницы Telegram на iPhone

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После обновления мессенджера Telegram до версии 13.2 вкладка контактов исчезла с главной страницы приложения на iPhone. Теперь она находится в разделе с настройками.

Обновление разработчики выпустили в четверг, 5 ноября, следует из описания Telegram в магазине приложений. У пользователей Android все вкладки остались на прежних местах.

Ранее Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) впервые за 10 лет обновил логотип приложения. Гендиректор компании Адам Моссери объяснил, что пришло время сделать логотип в верхней части сервиса "более лаконичным и современным, с отсылками к оригиналу".

Тем временем в MAX появились архив историй, автоматическая загрузка фото из чатов в галерею телефона и настройка размера текста. В ленте стали появляться рекомендации каналов.