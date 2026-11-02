Бизнесу стало доступно продвижение в MAX через платформу VK AdBlogger

Фото: Агентство "Москва"/Ульяна Чухаркина

Бизнесу стало доступно продвижение в национальном мессенджере MAX через платформу VK AdBlogger. Об этом сообщили в компании.

Предпринимателям предоставили возможность продвигать товары, услуги и проекты, а авторам – монетизировать каналы. Чтобы начать зарабатывать на рекламе, автор должен зарегистрировать личный кабинет на платформе, внести туда свой блог, вписать стоимость размещения и ждать предложений.

Рекламодатель для размещения объявления в канале должен также зарегистрировать личный кабинет, вписать реквизиты и пополнить баланс. После этого можно выбрать подходящего автора и загрузить контент. Для подбора каналов есть фильтры – по теме, числу подписчиков, наличию специальной метки А+. В каталоге также есть информация о статистике каналов и аналитика.

По словам генерального директора мессенджера Фарита Хусноярова, предприниматели и авторы получают все больше возможностей в MAX. Только за месяц тестирования функции к платформе присоединились свыше 5 тысяч авторов.

Ранее в MAX появились архив историй, автоматическая загрузка фото из чатов в галерею телефона и настройка размера текста. В ленте стали доступны рекомендации каналов с учетом интересов пользователей, тематики и качества публикаций, а также частоты взаимодействия с контентом.