Путин встретился с патриархами Кириллом и Феофилом III

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Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Патриархом Иерусалимским Феофилом III. Об этом сообщает РИА Новости.

Патриарх Феофил III прибыл в Москву по приглашению Патриарха Кирилла 4 ноября. Он пробудет в столице до 6-го числа.

В ходе встречи российский президент вручил Феофилу III орден Дружбы, отметив, что для него большая честь передать награду гостю лично. Путин пожелал ему всего самого доброго. Указ о награждении был подписан президентом в конце прошлого года.

Глава государства также отметил, что Москва ценит настрой Патриарха Иерусалимского на развитие отношений с Русской православной церковью.

Ранее сообщалось, что патриархи также обсудили празднование юбилея крещения Иисуса Христа. Дата будет отмечаться в 2030 году в Иордании.

