Путину доверяют 77,5% опрошенных россиян

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Доверие Владимиру Путину выразили 77,5% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные на сайте организации.

Одобряют работу главы государства на его посту 71,6% респондентов. Противоположную позицию по вопросу доверия заняли 17,4% опрошенных, деятельность президента не одобряют 17%.

Работу правительства поддерживают 45,4% россиян, не поддерживают – 20,4%. Доверие премьер-министру Михаилу Мишустину выразили 55,6% участников исследования, не доверяют ему – 20,4%.

Если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, за "Единую Россию" проголосовали бы 31,9% опрошенных, за КПРФ – 14,5%, за ЛДПР – 10,9%, за "Новых людей" – 10,1%, за "Справедливую Россию" – 5,3%.

Опрос проходил с 26 октября по 1 ноября. В нем приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. Исследование построили на комбинированной выборке: половину интервью провели по телефону, еще половину – по маршрутной выборке. Предельная погрешность составляет 2,5%.

Во время прошлого опроса доверие россиян Путину составляло 75,6%, а его деятельность одобряли 71,6% опрошенных. В то же время работу кабмина одобрили 44,2% участников опроса, а работу Мишустина – 45,4%. Доверие ему выразили 55,6% респондентов.