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07 октября, 18:46

Общество

Большинство россиян назвали Путина одним из самых влиятельных мировых лидеров

Фото: kremlin.ru

Большинство (80%) россиян назвали Владимира Путина одним из наиболее влиятельных мировых лидеров. Это следует из результатов опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Также 71% респондентов считают, что за время президентства Путина страна стала сильнее и увереннее в себе. Еще 69% отметили, что благодаря политике главы государства с Россией стали больше считаться на мировой арене. 68% россиян уверены, что страна во главе с Путиным сможет преодолеть все трудности.

Опрос проводился 6 октября методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее более 80% жителей России согласились с тем, что государственный флаг вызывает чувство гордости, независимо от политических убеждений. У большинства респондентов он ассоциируется с положительными эмоциями. Кроме того, 84% опрошенных сказали, что флаг напоминает об общей истории и общем будущем.

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