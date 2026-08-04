Более 50% россиян считают, что у России есть долгосрочная стратегия развития

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство россиян (56%) считают, что у высшего руководства страны есть долгосрочная стратегия развития государства. Об этом сообщил гендиректор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров на сессии "Государство для людей. Как меняется госуправление и какие вызовы это ставит перед теми, кто отвечает за развитие страны" в рамках форума "Территория смыслов" в Сенеже, передает РИА Новости.

По данным опроса, 37% опрошенных отчетливо представляют перспективу развития РФ в ближайшие пять лет. Еще 52% респондентов полагают, что большинство их родных, друзей, коллег и знакомых считают, что у страны есть долгосрочная цель и ясное направление развития. При этом 43% граждан уверены в предсказуемом будущем РФ.

Федоров отметил, что, по мнению участников опроса, России сейчас прежде всего необходимо возрождение культуры и духовности (31%), возрождение патриотизма (29%), сильный лидер (28%), сильное государство (28%) и возрождение традиций (22%).

"Мы по-разному представляем будущее. Единой общей картины, куда же нам плыть, пока нет... Мы сегодня живем в так называемом многопоколенном обществе. Впервые в истории человечества за миллионы лет одновременно сосуществует пять поколений людей. Они – граждане, клиенты, потребители, избиратели. И всех государство должно удовлетворить", – сказал Федоров.

Говоря о желаемом будущем страны, 24% респондентов хотели бы видеть Россию через 10–15 лет великой страной с мощной экономикой и вооружением, а также выдающимися достижениями в культуре и спорте. Еще 22% россиян предпочли бы благоустроенную страну с комфортной и безопасной жизнью, доступными медуслугами, качественными дорогами и хорошей экологией.

Кроме того, 20% опрошенных хотели бы видеть свободную страну с соблюдением прав и свобод граждан, 18% – социальное государство с обеспеченной социальной справедливостью и соцзащитой, а 12% – современную страну с высокотехнологичной экономикой и широким применением передовых технологий.

Опросы "ВЦИОМ-Спутник" проводились в 2024–2026 годах среди 1,6 тысячи совершеннолетних. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее Владимир Путин сообщил, что молодежь России демонстрирует патриотизм, готовность защищать страну и традиционные ценности. Однако, уточнил президент, этот вопрос требует постоянного внимания со стороны общества, СМИ и политических партий.