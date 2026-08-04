Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 18:55

Мэр Москвы

Собянин рассказал о создании 2 млн рабочих мест в спальных районах Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние годы в спальных районах Москвы удалось создать около 2 миллионов рабочих мест. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе выступления на V Международном транспортном саммите.

"Это в значительной степени снизило (транспортную. – Прим. ред.) нагрузку на центр города", – сказал градоначальник.

По словам мэра, ранее маятниковая миграция и сосредоточение большинства рабочих мест в центре при отсутствии их в спальных районах порождали огромные транспортные потоки. Миллионы машин ежедневно устремлялись из окраин в центр.

Чтобы рассредоточить эти потоки, потребовалось изменить всю идеологию развития Москвы, сделав ее "городом 15 минут", где рядом расположены и работа, и услуги, и торговля, и здравоохранение, и образование.

В ближайшем будущем еще порядка 1,7 тысячи рабочих мест появится в микрорайоне Родники поселка Знамя Октября в Щербинке в ТиНАО в рамках реализации крупного проекта комплексного развития территории (КРТ).

На примерно 22 гектарах у станции Силикатная МЦД-2 планируется построить более 129 тысяч квадратных метров объектов производственного, офисно-делового и коммунального назначения.

В свою очередь, на другом участке площадью 0,33 гектара возведут административно-бытовой корпус и очистные сооружения. Их передадут городу безвозмездно.

Собянин выступил на Международном транспортном саммите в Москве

Читайте также


мэр Москвыэкономикагород

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика