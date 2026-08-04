Собянин рассказал о создании 2 млн рабочих мест в спальных районах Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние годы в спальных районах Москвы удалось создать около 2 миллионов рабочих мест. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе выступления на V Международном транспортном саммите.

"Это в значительной степени снизило (транспортную. – Прим. ред.) нагрузку на центр города", – сказал градоначальник.

По словам мэра, ранее маятниковая миграция и сосредоточение большинства рабочих мест в центре при отсутствии их в спальных районах порождали огромные транспортные потоки. Миллионы машин ежедневно устремлялись из окраин в центр.

Чтобы рассредоточить эти потоки, потребовалось изменить всю идеологию развития Москвы, сделав ее "городом 15 минут", где рядом расположены и работа, и услуги, и торговля, и здравоохранение, и образование.

В ближайшем будущем еще порядка 1,7 тысячи рабочих мест появится в микрорайоне Родники поселка Знамя Октября в Щербинке в ТиНАО в рамках реализации крупного проекта комплексного развития территории (КРТ).

На примерно 22 гектарах у станции Силикатная МЦД-2 планируется построить более 129 тысяч квадратных метров объектов производственного, офисно-делового и коммунального назначения.

В свою очередь, на другом участке площадью 0,33 гектара возведут административно-бытовой корпус и очистные сооружения. Их передадут городу безвозмездно.

