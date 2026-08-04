04 августа, 18:46Мэр Москвы
Собянин: система ПВО отразила атаку еще двух БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще двух вражеских БПЛА, целью которых являлась Москва. Об этом он написал на своей странице в MAX.
Как уточнил мэр, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Атака на столицу началась во вторник, 4 августа. Первые четыре дрона были перехвачены примерно в 14:00. В настоящий момент уничтожено уже 13 беспилотников.
На фоне угрозы аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.