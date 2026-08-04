Собянин: система ПВО отразила атаку еще двух БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще двух вражеских БПЛА, целью которых являлась Москва. Об этом он написал на своей странице в MAX.

Как уточнил мэр, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Атака на столицу началась во вторник, 4 августа. Первые четыре дрона были перехвачены примерно в 14:00. В настоящий момент уничтожено уже 13 беспилотников.

На фоне угрозы аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

