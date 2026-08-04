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04 августа, 08:08

Происшествия

В Подмосковье открыли горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Прокуратура Московской области открыла горячую линию для жителей, пострадавших в результате атаки беспилотников на муниципальный округ Чехов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в МАХ.

В ведомстве сообщили, что по телефону +7 (916) 240-31-28 можно оперативно обратиться с жалобами и получить правовую помощь.

По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры контролируют ситуацию на местах и координируют взаимодействие с профильными ведомствами и органами местного самоуправления для оказания помощи пострадавшим.

Утром 4 августа силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. В результате атаки погибли пять человек, еще шесть пострадали. В промзоне Новоселок произошло несколько возгораний. Наиболее крупный пожар произошел на складе, открытое горение там уже ликвидировано.

Повреждены электроподстанция и административное здание. В Солнышкове обломки дрона задели дом и автомобиль, пострадавших нет. Губернатор региона также сообщил, что БПЛА фиксировались над Волоколамским, Клинским и Серебряно-Прудским округами.

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