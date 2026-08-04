Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 августа, 09:16

Происшествия

СК возбудил дело после ударов ВСУ по объектам в Московской и Ленинградской областях

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на гражданские объекты в Московской и Ленинградской областях, сообщили в пресс-службе ведомства.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко подчеркнула, что во вторник, 4 августа, представители украинских вооруженных формирований ударили дронами по складским помещениям в муниципальном округе Чехов Московской области и в Тосненском районе Ленинградской области.

"В очередной раз киевский режим умышленно атаковал гражданские объекты в нарушение норм международного права", – добавила она.

В настоящий момент на местах происшествия работают следователи и криминалисты, которые ведут работу по сбору доказательств. Будут назначены судебные экспертизы. Помимо этого, уголовно-правовая оценка будет дана действиям лиц из числа украинских военных, которые причастны к этому преступлению.

В результате атаки ВСУ по Московской области погибли 5 человек. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, пострадали 10 человек, из которых 7 в состоянии средней тяжести, еще один – в тяжелом состоянии.

В промзоне Новоселок, в свою очередь, произошло несколько возгораний, самое крупное из которых – на складе. Сейчас открытое горение ликвидировано. Помимо этого, повреждены электроподстанция и административное здание. В Солнышкове обломки дрона задели дом и автомобиль, БПЛА фиксировались над Волоколамским, Клинским и Серебряно-Прудским округами.

После случившегося прокуратура Московской области открыла горячую линию. Оперативно обратиться с жалобами и получить правовую помощь можно по телефону +7 (916) 240-31-28.

Читайте также


происшествия

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика