Мишустин сообщил о строительстве 12 круглогодичных курортов в России

Фото: ТАСС/Яна Мордвинцева

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о запуске масштабного проекта "Пять морей и озеро Байкал". Об этом он заявил на совещании по развитию туризма, прошедшем в Горно-Алтайске.

В рамках проекта в десяти субъектах страны появятся 12 круглогодичных курортов.

Мишустин уточнил, что в текущем и следующем годах регионы получат по 9 миллиардов рублей на благоустройство туристических центров. Кроме того, власти планируют модернизировать 75 аэропортов, работы уже идут в 38 из них.

Премьер отметил, что в сфере туризма действует комплекс мер государственной поддержки. В частности, программа льготного кредитования позволяет возводить 300 гостиниц и многофункциональных комплексов более чем на 63 тысячи номеров. Также строятся еще 40 круглогодичных объектов – аквапарков, горнолыжных курортов и парков развлечений.

Общий объем инвестиций в эти проекты составляет около 1,6 триллиона рублей, из которых 1 триллион – субсидируемый кредитный портфель. Сейчас уже полсотни таких объектов принимают гостей.

По словам премьера, в первой половине года туристы совершили более 43 миллионов поездок по России, среди них свыше трех миллионов иностранцев. Заселиться через платформу MAX можно почти в 200 отелей в 40 регионах.

Ранее Сергей Собянин проинформировал о функционировании в Москве 15 мини-курортов около водоемов. Одна из таких зон – на Большом Черневском пруду в ландшафтном парке "Южное Бутово".

Там для отдыхающих установили шезлонги, складные зонтики и теневые навесы. Также работают павильоны с душевыми, раздевалками, кафе и медпунктом.