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04 августа, 10:58

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Экономист Бархота: отказ от обедов в кафе позволит экономить 100 тыс рублей в год

Названы три привычки для экономии 100 тыс рублей в год

Фото: 123RF.com/katerinavarnakova

Отказавшись от обедов в кафе, можно сэкономить до 100 тысяч рублей в год. Об этом заявил изданию "Абзац" эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Он пояснил, что на общепит тратятся большие деньги и лучший вариант в этой ситуации – готовить дома и обедать на работе едой, принесенной с собой. Бархота также рассказал, что покупка сезонной одежды заранее экономит много финансов, так как в период, когда необходима, магазины продают ее по высокой цене.

"Необходимо соблюдать финансовую дисциплину и избегать импульсивных трат. К моменту получения зарплаты или аванса у человека должен оставаться небольшой запас неизрасходованных средств с предыдущего поступления", – добавил эксперт.

По словам Бархоты, бережное отношение к деньгам не допускает бюджетного дефицита и избавляет от необходимости брать много кредитов.

Ранее сообщалось, что розничная торговля в России в первом полугодии 2026 года развивалась в условиях сдержанного спроса, при этом усилился тренд на рациональное потребление. В частности, современный покупатель подходит к выбору товаров более осознанно. Кроме того, люди чаще откладывают необязательные покупки и внимательнее оценивают соотношение цены и качества.

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