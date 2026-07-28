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28 июля, 14:38

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Эксперт Бархота назвал контрпродуктивной постоянную закупку больших объемов продуктов

Эксперт назвал контрпродуктивной постоянную закупку больших объемов продуктов

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Регулярно покупать большие объемы продуктов контрпродуктивно, поскольку такая практика создает ажиотажный спрос и потенциальный рост цен, которого можно избежать. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

По словам эксперта, сама идея иметь запас на какой-то период вполне рациональна, даже в условиях экономического благополучия возможны резкий рост цен или перебои с поставками, например, ежегодно в сентябре могут быть проблемы с сахаром для консервации. Однако создание больших запасов требует места для хранения, а часть продуктов может испортиться или оказаться невостребованной.

"Стоимость потребления и необходимые расходы растут быстрее, чем доходы, что актуализирует проблему запасов и экономии. Это главные мотивы, побуждающие использовать модель предварительной закупки", – пояснил он.

Оптимальным решением, по словам Бархоты, является запас на срок до двух недель: крупы, макароны, консервы. Закупка на месяц или на годы, по его мнению, неэффективна.

В качестве примера эксперт привел ситуацию 2024–2025 годов, когда ожидали дефицит гречки и подорожание минимум на 30%. Однако, по данным Росстата, рост цен остался в пределах инфляции, а в ряде случаев стоимость не изменилась.

Кроме того, крупные закупки впрок негативно сказываются на личном бюджете: приходится изымать значительные суммы из текущих расходов, что может привести к дефициту средств. Чем ниже доход, тем меньшую долю можно направить на формирование запасов, чтобы не остаться без денег на текущее потребление.

Главное правило, подчеркнул он, – не допустить бюджетного дефицита, который придется закрывать кредитами. Запасы лучше создавать постепенно, в пределах одного-десяти дней.

Ранее эксперт Арина Самойлова заявила, что зумерам стоит уделить особое внимание продуктам на старте самостоятельной жизни, поскольку отсутствие списка и импульсивные покупки часто приводят к лишним расходам. По ее словам, сэкономить помогут планирование, отслеживание акций и использование программ лояльности.

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