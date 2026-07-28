В Москве отреставрируют корпус скульптуры и лепки изофабрики "Всекохудожник"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице началась подготовка к реставрации корпуса скульптуры и лепки изофабрики художественного объединения "Всекохудожник", расположенного на Часовой улице в районе Аэропорт. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Сейчас специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию для сохранения объекта культурного наследия регионального значения. Здание было построено во второй половине 1930-х годов по заказу Всероссийского кооперативного союза работников изобразительных искусств.

Как рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов, корпус является уникальным образцом архитектуры 1930-х годов, выполненным в формах ретроспективизма с элементами стиля итальянского Возрождения. Здесь создавали скульптуры и мозаики для всей страны. Реставрация вернет памятнику исторический облик, включая арочную галерею на восьмигранных колоннах, которая в советское время была застроена и остеклена. Теперь специалистам предстоит восстановить ее в первоначальном виде.

В ходе предварительных исследований перед началом реставрации были найдены фрагменты лепного декора – капители с орнаментом из листьев и цветов. Долгое время они считались утраченными. Лепной декор воссоздадут по сохранившимся образцам в реставрационных мастерских.

Корпус представляет собой вытянутый прямоугольник с двумя несимметричными башенками по краям, приподнятыми на один этаж. Полуциркульные арки галереи опираются на восьмиугольные колонны. Гладкая стена над арками разделена на две горизонтальные части тонкими профилированными тягами, а широкие оконные проемы оформлены ордерными вставками.

В отреставрированном здании разместятся изомастерские, школа искусств, детские клубы, залы для выступлений, а также кофейни и рестораны. Таким образом, корпус превратится в многофункциональное общественное пространство, открытое для всех желающих.

Возведение здания было связано с планами по реконструкции и перестройке Москвы в 1930-х годах. В тот период большое внимание уделялось скульптурно-художественному украшению столицы, поэтому было решено создать производственный комплекс, объединяющий все направления изобразительного искусства. Автором проекта выступил архитектор Георгий Гольц, работавший под руководством Алексея Щусева и Ивана Жолтовского. За основу были взяты итальянские мотивы.

Реставрация проводится в рамках создания городского квартала "Соул" на Часовой улице, где здание станет новой культурной доминантой. В 2025 году его включили в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Москвы.

Узнать больше о культурном наследии столицы можно в разделе "Культурное наследие" городского медиабанка "Мосфото".

Еще одни работы по реставрации затронут деревянный дом на Погодинской улице, где жил профессор Императорского Московского университета, историк и коллекционер Михаил Погодин. Арендатор уже начал подготовку необходимой документации.

Дом был построен в 1856 году в честь Погодина. В нем бывали известные писатели и поэты. Долгое время здание находилось в запустении и требовало срочных мер по сохранению.