Москвичи решат судьбу исторической скульптуры на крыше дома на Тверской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование о восстановлении исторического облика дома 17 на Тверской улице. Жителям столицы предстоит решить, стоит ли воссоздавать утраченную скульптуру девушки, которая украшала крышу здания до 1958 года, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Дом возвели в 1939–1941 годах по проекту архитектора Аркадия Мордвинова в рамках реконструкции улицы Горького (прошлое название Тверской. – Прим. ред.). Главный фасад украсили эркерами, балконами и башенками. На угловой башне-ротонде установили семиметровую скульптуру девушки: в поднятой над головой руке она держала серп и молот.

Согласно одной из версий, скульптор Георгий Мотовилов создал образ, вдохновившись примой Большого театра Ольгой Лепешинской. Горожане прозвали статую балериной, а само здание – "домом под юбкой". В разные годы здесь жили скульптор Сергей Коненков, музыкант Александр Гольденвейзер, авиаконструктор Михаил Гудков и драматург Григорий Горин.

Статуя была архитектурной доминантой Пушкинской площади, но в 1958 году ее демонтировали из-за плохого технического состояния. Спустя 68 лет фигура может вернуться на прежнее место. Эксперты в области истории и искусства выступают за воссоздание новой статуи с использованием современных технологий и материалов для обеспечения ей долговечности и сохранения привлекательности.

Принять участие в голосовании могут пользователи проекта "Активный гражданин" с полной или стандартной учетной записью на портале mos.ru. Проголосовать также можно в мобильном приложении и в мини-приложении проекта в мессенджере МАХ.

Ранее "Активные москвичи" проголосовали за восстановление двух утраченных скульптур атлетов на фасаде здания по адресу Большая Дмитровка, дом 2. В голосовании приняли участие 155 тысяч человек.

В частности, 80,9% опрошенных москвичей высказались за возвращение исторического облика дома, а 4,7% – против. При этом 14,4% респондентов заявили, что решать это должны специалисты. Скоро архитекторы начнут разрабатывать проект по воссозданию скульптур.